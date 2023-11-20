Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Uri Strukow
    Это не единственная на МТ за пару дней. Есть вообще мерзкая- могу ссылку кинуть. Видимо заказ, вот только причина не ..."Пригожин врал пр...
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«Это моя земля»: Бастрыкин потребовал наказать мигрантов, оскорблявших и угрожавших русским во Владимире

«Это моя земля»: Бастрыкин потребовал наказать мигрантов, оскорблявших и угрожавших русским во Владимире

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Комментарии
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В К
Наши бесхребетные власти дождутся, терпение у народа не бесконечное, терпение у людей лопнет и народ начнёт сам решать эту проблему радикально, и ни какая росгвардия не поможет!
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2 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
На вопрос - что он делает в России, следует шокирующий ответ: «Я здесь живу, это мой земля», - возмущённо орут кавказские гости в конце видеозаписи.История дошла до главы СКР Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении женщины.Азеры вообще не должны быть в РФ,гнать нахалов к Алиеву!
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2 час.
Зоя Копань
Вся наша страна считает, что диаспоры это настоящее  ОПГ! А что это за образование, и что в   нашей Конституции, Я что то не читала  ни об организации ни о запрете этих образований! Где лицензия на эти  хаотичные образования? Кто разрешил эти образования которые срослись как сиамские близнецы с нашим продажным чиновничеством  и  силовыми органами?
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1 час.

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