«Это моя земля»: Бастрыкин потребовал наказать мигрантов, оскорблявших и угрожавших русским во Владимире

Наши бесхребетные власти дождутся, терпение у народа не бесконечное, терпение у людей лопнет и народ начнёт сам решать эту проблему радикально, и ни какая росгвардия не поможет!

На вопрос - что он делает в России, следует шокирующий ответ: «Я здесь живу, это мой земля», - возмущённо орут кавказские гости в конце видеозаписи.История дошла до главы СКР Бастрыкина. Он поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении женщины.Азеры вообще не должны быть в РФ,гнать нахалов к Алиеву!

Зоя Копань

Вся наша страна считает, что диаспоры это настоящее ОПГ! А что это за образование, и что в нашей Конституции, Я что то не читала ни об организации ни о запрете этих образований! Где лицензия на эти хаотичные образования? Кто разрешил эти образования которые срослись как сиамские близнецы с нашим продажным чиновничеством и силовыми органами?