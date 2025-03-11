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Царьград

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Илон Маск и DOGE: $2 трлн экономии для США и секретные операции

Илон Маск и DOGE: $2 трлн экономии для США и секретные операции

Ведомство DOGE, под руководством Илона Маска, обязано обнародовать данные о своей деятельности. Судья в Вашингтоне отметил конфиденциальность операций.

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