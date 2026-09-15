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Что произошло у берегов Дании: уже не в первый раз! Обвинения в адрес военных моряков России

Что произошло у берегов Дании: уже не в первый раз! Обвинения в адрес военных моряков России

Как поясняет датское министерство обороны, вертолёт летел над Балтийским морем. Как подчеркивает военное ведомство европейской страны, одна из ракет прошла рядом с вертолетом.

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