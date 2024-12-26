Квартира, дом, ...
ГлавнаяИнтерьер и дизайнРемонт и строител...Идеи для домаАрхитектураО недвижимостиЖКХ Кто, где и как
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Квартира, дом, дача

210 538 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алиса Майская
    Красиво смотрятся на стенах и над плитой сковородки новые и красивые, (медные например), те, что часто используются т...9 шагов, как хран...
  • Катя Плетнева (Плетнёва)
    А потому что не надо путать туризм с эмиграцией🤣 Никогда не мечтала жить на курорте, так как всему своё время и мест...Друг купил дом у ...
  • Пульхерия Djem
    КУГУТЫ!!!"Филиал Эрмитажа"...

9 шагов, как хранить кастрюли и сковороды, если места на кухне катастрофически не хватает

9 шагов, как хранить кастрюли и сковороды, если места на кухне катастрофически не хватает

Если у вас маленькая кухня, вопрос правильной организации хранения стоит особенно остро. Самая большая проблема – это кастрюли и сковородки, которые из-за своих габаритов плохо помещаются в ящики и шкафчики.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Аркадий Шацкий
Над плитой красиво и удобно, но отмывать их потом намучаешься
Ответить
19 час.
Катя Плетнева
Обычно над плитой у людей вытяжка, а по бокам - навесные шкафы. В которые и надо прятать посуду, чтобы она не создавала визуальный шум. Чем меньше посуды на виду, тем аккуратнее и приятнее кухня.
Ответить
15 час.
АМ
Алиса Майская
Красиво смотрятся на стенах и над плитой сковородки новые и красивые, (медные например), те, что часто используются только создадут ощущение бардака в кухне, где и так мало места, (по определению в статье). Про тележку вообще, смешно - если места &quot;катастрофически мало&quot;, то куда еще и тележка? В общем, чушь очередная, ни о чем.
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх