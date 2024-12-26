Если у вас маленькая кухня, вопрос правильной организации хранения стоит особенно остро. Самая большая проблема – это кастрюли и сковородки, которые из-за своих габаритов плохо помещаются в ящики и шкафчики.
9 шагов, как хранить кастрюли и сковороды, если места на кухне катастрофически не хватает
Комментарии
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Аркадий Шацкий
Над плитой красиво и удобно, но отмывать их потом намучаешься
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19 час.
Катя Плетнева
Обычно над плитой у людей вытяжка, а по бокам - навесные шкафы. В которые и надо прятать посуду, чтобы она не создавала визуальный шум. Чем меньше посуды на виду, тем аккуратнее и приятнее кухня.
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15 час.
АМ
Алиса Майская
Красиво смотрятся на стенах и над плитой сковородки новые и красивые, (медные например), те, что часто используются только создадут ощущение бардака в кухне, где и так мало места, (по определению в статье). Про тележку вообще, смешно - если места "катастрофически мало", то куда еще и тележка? В общем, чушь очередная, ни о чем.
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9 час.
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