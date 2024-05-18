10 лучших книг про попаданцев. Авторы, которых не стыдно читать

Все любят фильмы про путешествия в прошлое, а вот книги подобного жанра принято считать легковесными, потому странствия попаданцев интересуют довольно скромный процент людей, любящих пошелестеть книжными страницами.
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