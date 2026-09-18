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На Васильевском острове жильцы пробираются к квартирам через горы хлама пенсионерки

На Васильевском острове жильцы пробираются к квартирам через горы хлама пенсионерки

Жильцы дома надеются, что огласка привлечет внимание районной администрации и органов социальной защиты, которые смогут оказать одинокой пенсионерке необходимую медицинскую помощь и решить вопрос с безопасностью дома.

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