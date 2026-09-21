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Татар-информ

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После обработки 71,1% протоколов единороссы набирают более 57,5% голосов

После обработки 71,1% протоколов единороссы набирают более 57,5% голосов

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» После обработки 71,17% протоколов на выборах в Государственную Думу ФС РФ IX созыва лидерство сохраняет партия «Единая Россия» с 57,53% голосов.

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