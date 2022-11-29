Госдеп США разрешил продажу Финляндии оружия на $323 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии вооружений на $323,3 млн. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона направило в конгресс уведомление об этом решении, говорится на сайте оборонного ведомства.
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Финляндии вооружений на $323,3 млн. Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона направило в конгресс уведомление об этом решении, говорится на сайте оборонного ведомства.
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