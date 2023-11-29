Слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что британский экс-премьер Борис Джонсон запретил Украине подписывать мирные соглашения с Россией, свидетельствуют о признании Киевом своего марионеточного характера.
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