Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Захарова заявила, что Украина признала себя марионеточным государством

Захарова заявила, что Украина признала себя марионеточным государством

Слова лидера фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давида Арахамии о том, что британский экс-премьер Борис Джонсон запретил Украине подписывать мирные соглашения с Россией, свидетельствуют о признании Киевом своего марионеточного характера.

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