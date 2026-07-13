Макаронам не хватает твердости

Ряд производителей макаронных изделий не соблюдают установленные требования по составу своей продукции, и это не только вводит потребителей в заблуждение, но и угрожает их здоровью Уже почти сто лет макароны в России — массовый продукт питаниячитайте на monocle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии