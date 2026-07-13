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Макаронам не хватает твердости

Макаронам не хватает твердости

Ряд производителей макаронных изделий не соблюдают установленные требования по составу своей продукции, и это не только вводит потребителей в заблуждение, но и угрожает их здоровью Уже почти сто лет макароны в России — массовый продукт питаниячитайте на monocle.

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