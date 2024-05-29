Будет вкусно
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Будет вкусно

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Свежие комментарии

  • Александра Савина
    Это не нищенское детство, это вкуснятина, попробуйте и тогда пойметеЯ готова есть это...
  • ВАСЬКА Моисеенко
    Спасибо, напомнили.Капустный шницель...
  • Леонид Васильев
    Это не нищее детство, это действительно вкусно. Но если вам не нравиться, зачем же гадить в коментах если даже не про...Я готова есть это...

Капустный шницель. Овощной и бюджетный кордон-блю

Капустный шницель. Овощной и бюджетный кордон-блю

Все что вкусно, как правило, или стоит слишком дорого, или вредно по-определению. Но если быть честными, то многое из того, что мы относим к категории невкусное, совсем не обязательно полезное, такой вот парадокс)) Наш капустный шницель счастливое исключение из вышеперечисленных закономерностей, потому что он и вкусный и полезный.

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Комментарии
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ВАСЬКА Моисеенко
Спасибо, напомнили.
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