Капустный шницель. Овощной и бюджетный кордон-блю

Все что вкусно, как правило, или стоит слишком дорого, или вредно по-определению. Но если быть честными, то многое из того, что мы относим к категории невкусное, совсем не обязательно полезное, такой вот парадокс)) Наш капустный шницель счастливое исключение из вышеперечисленных закономерностей, потому что он и вкусный и полезный.