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Дежурным по Туле 12 января назначен Андрей Слепцов

Дежурным по Туле 12 января назначен Андрей Слепцов

В выходные и праздники в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. Так в воскресенье, 12 января, за порядком в оружейной столице проследит дежурный — председатель комитета имущественных и земельных отношений Андрей Слепцов.

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