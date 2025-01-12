Дежурным по Туле 12 января назначен Андрей Слепцов

В выходные и праздники в Туле организовано дежурство сотрудников администрации. Так в воскресенье, 12 января, за порядком в оружейной столице проследит дежурный — председатель комитета имущественных и земельных отношений Андрей Слепцов.
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