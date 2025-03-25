Полиция Новоуральска отчиталась о проделанной работе на заседании Антинаркотической комиссии НГО

МВД Новоуральск Brisper21 марта 2024 года в администрации Новоуральского городского округа прошло заседание Антинаркотической комиссии, на котором с докладом выступил заместитель начальника управления – начальник полиции Андрей Мильчаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии