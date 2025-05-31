Медвежий угол
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Медвежий угол

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Дядя Турал порешает? Хватит: Диаспорам выдвинули ультиматум

Дядя Турал порешает? Хватит: Диаспорам выдвинули ультиматум

Царьград Фото: коллаж Царьграда Дядя Турал опять порешает? Хватит. Диаспорам выдвинули ультиматум.

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Комментарии
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Владислав Владислав
Надо гнать В ШЕЮ из России наглых и (или) подлых и (или) безграмотных ми7рантов из бывших республик СССР и никогда подобных им в Россию не пускать!
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2 час.
Владислав Владислав
Поддерживаю!
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2 час.
И
Искандер
ПРЕДЛОЖЕНИЕ депутата неотчётливой партийной принадлежности - &quot;УЛЬТИМАТУМ диаспорам&quot;?! При ОПГ (Организованная Партийная Группа) Матвиенко/Володин/Васильев у власти?! Ржунимагу.
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2 час.
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