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Воронежские новости

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В Воронеже на все лето перекроют один участок дороги

В Воронеже на все лето перекроют один участок дороги

Воронежских автовладельцев проинформировали о том, что с 8 утра 4 июня до 20:00 31 августа в городе будет перекрыт участок дороги для движения личного транспортаВоронежских автовладельцев проинформировали о том, что с 8 утра 4 июня до 20:00 31 августа в городе будет перекрыт участок дороги для движения личного транспорта.

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