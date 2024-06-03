В Воронеже на все лето перекроют один участок дороги

Воронежских автовладельцев проинформировали о том, что с 8 утра 4 июня до 20:00 31 августа в городе будет перекрыт участок дороги для движения личного транспортаВоронежских автовладельцев проинформировали о том, что с 8 утра 4 июня до 20:00 31 августа в городе будет перекрыт участок дороги для движения личного транспорта.