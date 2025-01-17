Спецпредставитель Си Цзиньпина Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа

Пекин, 17 января /Синьхуа/ -- По приглашению американской стороны специальный представитель председателя КНР Си Цзиньпина, заместитель председателя КНР Хань Чжэн примет участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа, которая состоится 20 января в Вашингтоне.
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