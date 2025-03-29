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Озеленитель Юлия Кузнецова рассказала, из-за чего гибнут комнатные растения

Озеленитель Юлия Кузнецова рассказала, из-за чего гибнут комнатные растения

Озеленитель Юлия Кузнецова назвала пять основных причин, из-за которых гибнут комнатные растения: неправильно подобранный субстрат;отсутствие своевременной диагностики на наличие вредителей;неправильное освещение: расположение на прямых солнечных лучах или в тени;пересушка субстрата;большой горшок, в котором растение гниет.

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