Озеленитель Юлия Кузнецова рассказала, из-за чего гибнут комнатные растения

Озеленитель Юлия Кузнецова назвала пять основных причин, из-за которых гибнут комнатные растения: неправильно подобранный субстрат;отсутствие своевременной диагностики на наличие вредителей;неправильное освещение: расположение на прямых солнечных лучах или в тени;пересушка субстрата;большой горшок, в котором растение гниет.
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