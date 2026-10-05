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Индекс ММВБ вырос до 2300 пунктов в понедельник

Индекс ММВБ вырос до 2300 пунктов в понедельник

Рост индекса обеспечили акции Сбербанка, прибавившие 1,5%, в то время как бумаги ГМК Норникель снизились на 0,6%.

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