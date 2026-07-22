Королев оценил итальянские сыры с тверского разнотравья на ферме семьи Фого в Рамешковском округе. Глава региона осмотрел коровники, доильный зал и сыроварню, продегустировал продукцию и обсудил с фермерами меры поддержки для сельхозпроизводителей Верхневолжья.
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