Королев оценил итальянские сыры с тверского разнотравья на ферме семьи Фого в Рамешковском округе. Глава региона осмотрел коровники, доильный зал и сыроварню, продегустировал продукцию и обсудил с фермерами меры поддержки для сельхозпроизводителей Верхневолжья.