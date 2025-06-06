СИБУР поможет Керженскому заповеднику в восстановлении популяции северного оленя

Вивиленочка — так зовут детёныша северных оленей, родившегося год назад в Керженском заповеднике. Имя оленушки выбрано в честь экологичного бренда полимеров от компании СИБУР, которая поддерживает заповедник.
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