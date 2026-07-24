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Утро.ru

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Вашингтон застал Евросоюз врасплох новыми пошлинами

Вашингтон застал Евросоюз врасплох новыми пошлинами

Евросоюз оказался не готов к очередному торговому шагу вашингтонской администрации. Несмотря на действующие договоренности между сторонами, США неожиданно ввели новые пошлины против десятков торговых партнеров.

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Комментарии
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Misha Glusch
а какой труд считать непринудительным? мона вопрос...
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