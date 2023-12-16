Новая внешняя политика России как центра Русского мира

Валерий Евстафьев

Сергей Викторович, как такой набор лозунгов можно подписывать? В "серёдке" (разг.) - пусто. Маниловщина и есть, лепет детский, пузырь мыльный. За державу обидно. Обидно, что такая серьёзная и торжественная бумага не на чём не основана, ни на что не опирается, кроме чьих-то благих, пустых пожеланий. Пустая декларация о намереньях, причём неясно, как эти намерения и кем будут осуществляться. Не документ, а бланк, куда ещё надо вписать главное. Главное то, чего пока формально нет в российской природе, на что можно было бы спокойно опереть любой стратегический документ. Основу всего, чего ещё почему-то нет в России и на чём следует строить её будущее должна составлять единая божественная, социальная, патриотическая и основополагающая мораль, которая: - божественная: не убий, не вреди, не ври, не кради, не завидуй, будь милосердным - в этом качество твоей души - твоя честь; никогда не меняй честь на выгоду; - социальная: "от каждого по способностям, каждому по труду; кто не работает, тот не ест"; "один за всех и все за одного"; не ставь свою мораль выше общественной - не предавай; не считай себя единственно правым - истина не содержит ничего личного и принадлежит всем; служи истине, а не собственной гордыне; "сам погибай, а товарища выручай" (А.В. Суворов), "нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих" (Иоанн, 15:13); - патриотическая: наша Родина - это братская семья друзей и товарищей, объединенных русским языком, общей моралью, историей, культурой и территорией - она наша Любовь, забота и защита; нам чужого не надо, но своего не отдадим; коллективный моральный иммунитет - путь к спасению души личности, общества и государства; - основополагающая: в России справедливо только моральное, соответствующее единой морали; любая личная, общественная и государственная деятельность должна соответствовать этой единой морали; никому не позволено разворачивать единую мораль к своей личной выгоде. * * * Примечания: 1. Божественная - совсем не означает, что атеистов, нигилистов, язычников и материалистов потянут в храмы, нет не потянут, там и без них разберутся, но соответствовать принципам божественной морали придётся всем членам светского общества без исключения. 2. Социальная - наше советское завоевание, которое оплачено нами и проверено временем, это наше вновь приобретенное но не менее святое. 3. Патриотическая - она в третьем слое, без первых двух не работает. 4. Основополагающая - это означает, что всё остальное мы строим на основе этой нашей единой морали. 5. Единая мораль не означает полное единомыслие, оно означает только наше полное единство в отношении добра, зла и справедливости.