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Царьград

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Диктант Победы-2025: свыше 30 тысяч площадок в России и за рубежом

Диктант Победы-2025: свыше 30 тысяч площадок в России и за рубежом

В 2025 году "Диктант Победы" пройдет 25 апреля на более чем 30 тысячах площадок в России и 80 странах мира.

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