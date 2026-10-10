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Россиян предупредили о схеме мошенников с предложением «надбавки» к пенсии

Россиян предупредили о схеме мошенников с предложением «надбавки» к пенсии

Пенсионеры в России получают звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками Соцфонда и предлагают якобы надбавку к страховым выплатам, после чего под предлогом оформления документов выманивают коды доступа к банковским сервисам.

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