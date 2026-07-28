Исследователи научили алгоритмы учитывать будущие интересы пользователей

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Специалисты AI VK Research разработали новый подход, который позволяет классическим рекомендательным алгоритмам учитывать не только текущие интересы пользователя, но и то, как рекомендация скажется на его будущих предпочтениях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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