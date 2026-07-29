Армия США запросила разработку гибридной «тяжёлой пехотной машины» ISV-H Армия США объявила конкурс на создание «тяжёлой машины пехотного отделения» (ISV-H).
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Армия США запросила разработку гибридной «тяжёлой пехотной машины» ISV-H Армия США объявила конкурс на создание «тяжёлой машины пехотного отделения» (ISV-H).
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