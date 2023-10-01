В США раскрыли способ свергнуть украинское правительство

Военное давление со стороны России может привести к свержению правительства Украины. Об этом 1 октября заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в беседе с блогером Сайрусом Янссеном на его You-Tube-канале.
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