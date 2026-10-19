Сильвиу Попеску, правовед. 8–9 октября 2026 года Майя Санду на полях Moldova Security Forum 2026 снова высказалась об объединении с Румынией.
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