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Закон и Порядок

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  • Владимир Алтайцев
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США потеряли с радаров два Су-35. Спросили Небензю. А тот - издевается

США потеряли с радаров два Су-35. Спросили Небензю. А тот - издевается

Когда американцы уничтожили наши "Северные потоки", они до последнего шли в отказ - это не мы, это все украинцы, вот с ними и разбирайтесь.

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