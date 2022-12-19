Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Курс евро превысил 70 рублей впервые с 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов. Ранее старший аналитик компании «АльфаСтрахование-Жизнь» Александр Сидоров рассказал, что в ближайшие месяцы доллар может значительно укрепить свои позиции.