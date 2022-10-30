Паршивец и Надежда

Однажды, набравшись смелости, худой и облезлый кот проскользнул между ног пассажиров, расплачивающихся за билеты в междугороднем автобусе, и устроился за водительской сумкой… Этот кот жил на автостанции довольно долго, и водители подкармливали его.
Однажды, набравшись смелости, худой и облезлый кот проскользнул между ног пассажиров, расплачивающихся за билеты в междугороднем автобусе, и устроился за водительской сумкой… Этот кот жил на автостанции довольно долго, и водители подкармливали его.
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