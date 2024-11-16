Полицейские задержали в Башкортостане подозреваемого в мошенничестве

В дежурную часть Управления МВД России по г. Стерлитамаку обратился 28-летний местный житель. По его словам, на вахте он познакомился с коллегой, который рассказал, что ранее неоднократно работал по ремонту фасада за границей.
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