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19 неудачных образов на Венецианском кинофестивале: Джулианна Мур в золоте, "дикая" Ева Герцигова и провал Сиенны Миллер

19 неудачных образов на Венецианском кинофестивале: Джулианна Мур в золоте, "дикая" Ева Герцигова и провал Сиенны Миллер

В Венеции завершился 81-й международный кинофестиваль, который проходил на острове Лидо с 28 августа по 7 сентября.

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