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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Пирожки «Выручайка» можно поставить на стол за минуты. Пекутся из сплошной начинки пока закипает чайник

Рецепт ленивых пирожков «Выручайка» должен быть в арсенале каждой хозяйки. Это идеальный вариант накормить всю семью и гостей вкусной закуской из сплошной начинки и при этом почти не потратить времени на готовку.

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