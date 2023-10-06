Politico: в США предложили Польше отдать Украине Patriot в обмен на «Железный купол»

ВАШИНГТОН, 7 октября, ФедералПресс. Сенатор от Демократической партии США Крис Ван Холлен предложил предоставить Польше израильские системы противоракетной обороны «Железный купол», если она согласится передать американские установки ПВО Patriot Украине.
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