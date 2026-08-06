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Тульские новости

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Владимир Исаков рассказал о кредитных каникулах для продавцов маркетплейсов

Владимир Исаков рассказал о кредитных каникулах для продавцов маркетплейсов

Депутат Государственной Думы Владимир Исаков в беседе с «Тульскими новостями» предложил распространить для пострадавших продавцов маркетплейсов меру кредитных каникул, аналогичную той, которую уже ввели дочерние финансовые компании Wildberries - «ВБ Банк» и «ВБ Финанс».

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