Владимир Исаков рассказал о кредитных каникулах для продавцов маркетплейсов

Депутат Государственной Думы Владимир Исаков в беседе с «Тульскими новостями» предложил распространить для пострадавших продавцов маркетплейсов меру кредитных каникул, аналогичную той, которую уже ввели дочерние финансовые компании Wildberries - «ВБ Банк» и «ВБ Финанс».
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