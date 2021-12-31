Царьград

1 742 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    Хазин рассуждает как истинный  потомок АВРААМА: непонятно и не по делу, но с интригой, как Троцкий. Какие "элиты" он ...Путина хотят подс...
  • Константин Петров
    Непонятно как ВЕЛИКАЯ РОССИЯ повелась на разводы жидов соросов, гей-тсов и роук-феллеров. Устроили всемирный ковидар...В начале 2022 год...
  • Константин Петров
    Всем, блеать, МКдональдсам - срочно, срочно - пиздопарить антиковидные буТТерброуды, называемые ГИНЦБУРГЕРАМИ и напит...В начале 2022 год...

В Госдуме сообщили о риске заболевания раком у переболевших COVID

В Госдуме сообщили о риске заболевания раком у переболевших COVID

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у пенесших Covid-19 людей, есть вероятность развития онкологическое заболеваний лёгочной ткани и желудочно-кишечного тракта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх