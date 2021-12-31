В Госдуме сообщили о риске заболевания раком у переболевших COVID

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у пенесших Covid-19 людей, есть вероятность развития онкологическое заболеваний лёгочной ткани и желудочно-кишечного тракта.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина заявила, что у пенесших Covid-19 людей, есть вероятность развития онкологическое заболеваний лёгочной ткани и желудочно-кишечного тракта.
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