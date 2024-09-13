Есть «зеленый свет»: Западным компаниям разрешили игнорировать антироссийские санкции Ирэн ОрлонскаяСанкции Европейского Союза против России становятся все более абсурдными и зачастую не исполняются в самих европейских странах, как сообщают датские источники.