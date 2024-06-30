Животрепещущие темы, талантливые журналисты и судьбоносное задание: цикл воспоминаний сотрудников к 90-летию «Крымской газеты»

В преддверии юбилея «Крымской газеты» мы продолжаем публиковать воспоминания сотрудников издания. В этом выпуске – Олега Главацкого, бывшего редактора общественно-политического отдела и заместителя главного редактора.
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