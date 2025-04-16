МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане

Анатолий Анатольев

Те кто покидают свою Родину, так как ее не ДОСТОЙНЫ и счастья на чужбине не найдут! Поэтому к нам и едет без приглашения вся МЕРЗОСТЬ!!! Поэтому к ним такое и ОТНОШЕНИЕ, и чего ОНО разнылось???!