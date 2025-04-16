МВД России заявило, что столичные полицейские не совершали противоправных действий в отношении граждан Киргизии во время проведения «мероприятий, направленных на пресечение незаконной миграции» в Тимирязевском районе Москве.
МВД России ответило на ноту Киргизии о массовом задержании мигрантов в бане
Комментарии
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Сергей Догадин
Вместе с хозяином и клиентами😀
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7 час.
Grandad
Акаев давно в Москве. Профессор МГУ имени Ломоносова, доктор физико-математических наук, физик-ядерщик. В 1989—1990 годах президент Академии наук Киргизской ССР. С мая 2006 года иностранный член Российской академии наук. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2025).
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6 час.
Анатолий Анатольев
Те кто покидают свою Родину, так как ее не ДОСТОЙНЫ и счастья на чужбине не найдут! Поэтому к нам и едет без приглашения вся МЕРЗОСТЬ!!! Поэтому к ним такое и ОТНОШЕНИЕ, и чего ОНО разнылось???!
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1 час.
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