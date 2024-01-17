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Закон, порядок, государство

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Жительница Оренбурга поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь на дороге

Жительница Оренбурга поблагодарила инспекторов ДПС за оказанную помощь на дороге

На телефон доверия УМВД России по Оренбургской области обратилась 50-летняя жительница Оренбурга с благодарностью в адрес инспекторов дорожно-патрульной службы отдельного батальона ДПС МУ МВД России «Оренбургское».

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