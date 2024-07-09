Экс-главу Сергокалинского района Дагестана заключили под стражу

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, которого сняли с должности после совершенных в регионе террористических актов, заключили под стражу по уголовному делу о мошенничестве, сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.
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