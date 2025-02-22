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Шольц заявил, что хотел бы остаться депутатом, даже если не получится стать канцлером

Шольц заявил, что хотел бы остаться депутатом, даже если не получится стать канцлером

Если канцлер Германии Олаф Шольц победит на досрочных парламентских выборах у себя в избирательном округе в Потсдаме в воскресенье, то захочет остаться в Бундестаге на весь законодательный период, даже если он больше не станет главой правительства.

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