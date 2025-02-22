Шольц заявил, что хотел бы остаться депутатом, даже если не получится стать канцлером

Если канцлер Германии Олаф Шольц победит на досрочных парламентских выборах у себя в избирательном округе в Потсдаме в воскресенье, то захочет остаться в Бундестаге на весь законодательный период, даже если он больше не станет главой правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии