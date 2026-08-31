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В Турции выпустят электромобиль по цене «Лады»: первые фото кроссовера Togg T6X

К настоящему моменту модельный ряд турецкой компании составляют два автомобиля: T10X и T10F. Новый Togg T6X расширит аудиторию покупателей благодаря более доступной цене.

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