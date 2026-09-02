iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Samsung, где прогресс? Galaxy S27 получит скорость зарядки почти как у семилетнего Galaxy S20

Samsung, где прогресс? Galaxy S27 получит скорость зарядки почти как у семилетнего Galaxy S20

Galaxy S27 и S27+ прошли китайскую сертификацию 3C, раскрыв максимальную мощность проводной зарядки Samsung Galaxy S27 с номером модели SM-S9520 и Galaxy S27+ (SM-S9560) появились в базе китайского регулятора 3C.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым