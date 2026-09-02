Samsung, где прогресс? Galaxy S27 получит скорость зарядки почти как у семилетнего Galaxy S20

Galaxy S27 и S27+ прошли китайскую сертификацию 3C, раскрыв максимальную мощность проводной зарядки Samsung Galaxy S27 с номером модели SM-S9520 и Galaxy S27+ (SM-S9560) появились в базе китайского регулятора 3C.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
- СЗ Корейский кроссов...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым