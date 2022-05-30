Экс-командующий ВДВ Шпак: российская армия успешно решила свою главную проблему на Украине

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак заявил, что российская армия успешно решила свою главную проблему на Украине - штурм городов, укрепленных украинскими войсками, сообщает телеканал RT.
Бывший командующий Воздушно-десантными войсками России, генерал-полковник в отставке Георгий Шпак заявил, что российская армия успешно решила свою главную проблему на Украине - штурм городов, укрепленных украинскими войсками, сообщает телеканал RT.
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