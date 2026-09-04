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Красницкий: участок генконсульства в Бонне находится в бессрочном пользовании России

Красницкий: участок генконсульства в Бонне находится в бессрочном пользовании России

Генеральный консул России в Бонне Олег Красницкий заявил, что участок, на котором расположено генконсульство, находится в бессрочном безвозмездном пользовании Российской Федерации, а само здание сооружено на советские средства и является собственностью СССР.

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