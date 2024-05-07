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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Бостон» пропустил не более 3 шайб в каждой из 8 игр со старта плей-офф. Это 3-й случай в истории клуба

«Брюинс» обыграли «Флориду» в первом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (5:1, 1-0).  В 7 матчах серии с «Торонто» клуб пропустил 12 шайб (1, 3, 2, 1, 2, 2, 1 по матчам).

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