Названы сроки следующего ледникового периода

Ученые назвали сроки, когда Земля вновь погрузится в ледниковый период. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, при естественном климатическом цикле это должно произойти примерно через 10 тысяч лет.
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