Свыше 3 тысяч вожатых Подмосковья получили опыт работы с детьми летом

Более трех тысяч участников студенческих отрядов Подмосковья завершили летний трудовой сезон. Они работали в 14 детских лагерях региона, в том числе в центре «Авангард», а также участвовали во всероссийских проектах и трудились в крупных детских центрах России и Белоруссии.