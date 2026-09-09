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Свыше 3 тысяч вожатых Подмосковья получили опыт работы с детьми летом

Свыше 3 тысяч вожатых Подмосковья получили опыт работы с детьми летом

Более трех тысяч участников студенческих отрядов Подмосковья завершили летний трудовой сезон. Они работали в 14 детских лагерях региона, в том числе в центре «Авангард», а также участвовали во всероссийских проектах и трудились в крупных детских центрах России и Белоруссии.

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